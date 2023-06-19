الثلاثاء 20 حزيران 2023
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شركات أردنية تبدأ غدا مشاركتها بالمعرض السعودي للأغذية

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علم الأردن
تبدأ شركات أردنية متخصصة بصناعة الأغذية، يوم غد الثلاثاء، مشاركتها بالمعرض السعودي للأغذية، الذي سيفتتح أعماله في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.اضافة اعلان
وينظم المشاركة الأردنية بالمعرض جمعية المصدرين الأردنيين وبدعم فني من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة إن المشاركة الأردنية بالمعرض في دورته الأولى مهمة جدا للشركات الصناعية الأردنية المتخصصة بالصناعات الغذائية للترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية جديدة لها، لا سيما بالمرحلة الحالية التي تشهد اهتماما عالميا بالأمن الغذائي.
وأضاف أبو رحمة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يعد حدثا مهما بالنسبة لقطاعات الصناعات الغذائية بالمنطقة وعلى مستوى العالم كونه سيجمع بين الشركات العالمية والمنتجين والموردين والخبراء بالصناعة، ما يشكل فرصة حقيقية أمام الشركات الأردنية لبناء شراكات عالمية تسهم بجعل المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة.
ولفت إلى وجود 18 شركة محلية متخصصة بمختلف مجالات الصناعات الغذائية مشاركة بالجناح الاردني البالغ مساحته 225 مترا مربعا، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير من الزائرين للاطلاع على المنتجات الغذائية الأردنية التي وصلت لمستوى متقدم من الجودة، وباتت تنافس بقوة بالأسواق العالمية.
وبين أن جمعية المصدرين وبدعم وشراكة فاعلة مع مشروع نمو الأعمال، مستمرة في توفير كل الممكّنات التي تسمح بتعزيز تواجد الشركات الصناعية والمصدرين بكل المحافل والمعارض الدولية المتخصصة للترويج للمنتجات الأردنية وتعزيز تنافسيتها خارجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها.
وأشاد أبو رحمة بالدعم الفني الذي يقدمه مشروع نمو الأعمال للشركات الأردنية من اجل تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ويهدف مشروع نمو الأعمال إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.- (بترا)
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