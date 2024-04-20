السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شركات أردنية تشارك بالمعرض السعودي للتصنيع نهاية الشهر الحالي

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جمعية المصدرين الأردنيين

تبدأ شركات أردنية متخصصة بمجال التصنيع الغذائي مشاركتها بالمعرض السعودي للتصنيع، الذي سيفتتح أعماله نهاية الشهر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض.

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وينسق المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر 3 أيام جمعية المصدرين الأردنيين، فيما يشارك بالمعرض بدورته الأولى دول عدة أهمها السعودية، إيطاليا، الهند، الصين، المملكة المتحدة، الإمارات، الدنمارك، باكستان، سنغافورة، وألمانيا.


وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري، في بيان اليوم السبت، إن تنسيق مشاركة الصناعات الأردنية بالمعرض تهدف إلى تنويع وزيادة الصادرات الوطنية بالإضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات وأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة التصنيع الغذائي.
وأضاف أن تنسيق المشاركة بالمعرض يأتي في إطار الحرص على تمكين الشركات الوطنية من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية، في ظل المشاركة الدولية الواسعة بهذا المعرض.


وأشار إلى أن سوق السعودية يعتبر من أهم الأسواق بالنسبة للصادرات الصناعية الأردنية، في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات والقرب الجغرافي، مبينا أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس، بدليل وصولها لأكثر من 142 سوقا حول العالم.


وأكد الخضري، أهمية النمو في الصادرات الصناعية في تحرك عجلة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الاقتصادي المنشود والمحافظة على وتيرة صعوده، وتوليد المزيد من فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ودعم احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.


من جهته، قال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، إن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.


وأشار إلى وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة، موضحا أن الجناح الأردني سيقام على مساحة 144 مترا مربعا، يضم 10 شركات وطنية تعمل في مجال التصنيع الغذائي.


ودعا أبو رحمة، الشركات الصناعية الأردنية العاملة بقطاع صناعة الغذاء للاستفادة من فرصة المشاركة بالمعرض والترويج لمنتجاتها في ظل التوقعات بمشاركة كبيرة بهذا المعرض، سواء لجهة العارضين وأصحاب العلامات التجارية والخبراء والتجار من مختلف دول العالم.


يذكر أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.


ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل، وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار. بترا

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