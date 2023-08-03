الخميس 03 آب 2023
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الهيئة العامة لجمعية "إنتاج" تقرّ التقريرين المالي والإداري

صويص: "إنتاج" تواصل دورها في دعم الشركات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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جانب من الاجتماع
وافقت الهيئة العامة لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج' على التقريرين المالي والإداري للجمعية للسنة المالية المنتهية 2022 وإبراء ذمة أعضاء هيئة مديري الجمعية.اضافة اعلان

وخلال الاجتماع، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية 'إنتاج'، أمجد عيد الصويص، ان إنتاج تواصل دورها الرئيسي في دعم أعضائها الشركات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التحشيد لتحقيق منفعة القطاع.

وأعلن عن تحقيق زيادة بعدد الأعضاء المنتسبين للجمعية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري 2023، مؤكدا ان هذا النمو يعود إلى إيمان الشركات بدور جمعية 'إنتاج'.

كما أكد ان جمعية 'إنتاج' حققت نجاحات ملموسة خلال العام 2022، لاسيما انعقاد منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور حوالي 3,000 مشارك من المختصين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار وغيرهم من ذوي العلاقة.

وبدوره أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار ان جمعية 'إنتاج' أقامت أجنحة في أكبر المعارض بالمنطقة كالجناح الأردني في المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها ليب 2023، الذي في السعودية بمشاركة 15 شركة أردنية، وفعالية “الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية في دبي على هامش اكسبو دبي.
وزاد أيضا ان إنتاج شاركت في منتدى ومعرض "أيتكس" في بغداد، بالإضافة لإقامة جناح أردني في معرض “هايتكس” التكنولوجي- أكبر معرض تقني في العراق-، بالإضافة للجناح الأردني في معرضي "ليب" و"المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية"، 

ولفت إلى ان 'إنتاج' ناقشت العديد من الملفات المهمة كالاستثمار ونظام الفوترة الوطني والمستفيد الحقيقي ودور المؤسسة الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "جيدكو'"، بالإضافة لدور المركز الوطني للأمن السيبراني.

وعلى صعيد متصل، أكد على أهمية وحدة دراسة الأسواق التي أطلقتها جمعية إنتاج على هامش منتدى الاتصالات، لافتا إلى الوحدة أصبح لديها رواج على مستوى شركات القطاع، بالإضافة لتوسعها لتشمل العطاءات على مستوى دول المنطقة.
وأشار إلى ان 'إنتاج' وقعت مذكرات التفاهم مع منتدى الاستراتيجات الوطني وبين التصدير والمركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك لمأسسة وتأطير العلاقات مع تلك الجهات الهامة لما فيه مصلحة الشركات الأعضاء.

وأكد مواصلة جمعية إنتاج نهجها وخططها المستقبلية لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم ريادة الأعمال والابتكار
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