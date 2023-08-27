عودة المدارس نشاط إضافي لقطاع المواد الغذائية

عبدالرحمن الخوالدة

اضافة اعلان

نشطت عودة موسم المدارس الطلب على قطاع المواد الغذائية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية الأسبوع الماضي.وانطلق العام الدراسي الجديد 2024/2023 لدى طلبة المدارس الحكومية الاسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية.وقال جمال عمرو ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن إن "عودة الموسم الدراسي تساهم في زيادة حجم النشاط داخل القطاع، بشكل واضح إذ تزداد المبيعات لدى أغلب المحال (جملة ومفرق) في أيام الدوام المدرسي عن بقية الايام".وأكد عمرو أن عودة المدارس تحرك القطاعات التجارية كافة وهي لا تختصر على قطاع محدد إذ إن هناك متطلبات واحتياجات مستمرة للطلبة على مدار الفصل الدراسي من قرطاسية وألبسة وأحذية عدا عن احتياجات المشروبات والاطعمة ما يعني أن العودة المدرسية تعتبر محركا مهما للنشاط الاقتصادي المحلي.ولفت عمرو إلى أن المصروف العائلي من احتياجات الطعام والشراب خلال فصول العام الدراسي تزيد عن بقية شهور العام إذ تحرص العائلة على توفير وتجهيز وجبات إضافية لأبنائهم يصطحبونها معهم إلى مدارسهم ما يزيد طلب العائلات على بعض المواد الغذائية.وقدر عمرو حجم إنفاق طلبة المدارس في المملكة على الشراء من المقاصف المدرسية والمحال خلال العام الدراسي بحوالي 24 مليون دينار.من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتمونية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان تحسن النشاط لدى القطاع خلال الموسم الدراسي، موضحا أن حجم النشاط خلال شهور العام الدراسي تزيد على بقية أشهر العام بشكل ملحوظ.وبين الجيطان أن الطلب على الصناعات الغذائية المتمثلة بالعصائر والسناكات تتضاعف خلال الموسم المدرسي عن بقية الايام إذ يكون هناك طلب من قبل المقاصف المدرسية عبر الشركات التجارية وكذلك الطلب في المحال والبقالات.وبهدف زيادة النشاط الاقتصادي لدى الطلبة وتخفيف الأعباء على ذويهم، دعا الجيطان إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على المقاصف المدرسية.بدوره، اتفق نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد مع سابقيه على ان عودة المدارس تحسن من حجم النشاط التجاري بشكل واضح.وبين عواد أن النشاط لدى المطاعم الشعبية المحيطة بالمدارس عادة ما يتنامى خلال الموسم الدراسي وبشكل ملحوظ، لا سيما حول المدارس الحكومية، لافتا إلى أن أغلب المدارس الخاصة تقيم مطاعم داخلية خاصة بها.إلى ذلك اوضح رب أسرة لديه 4 ابناء في المدرسة عبدالله سلمان أن إنفاقه الشهري خلال أشهر الفصل الدراسي تتضاعف بشكل واضح عن بقية أشهر العام، موضحا أن متطلبات الابناء في المدرسة لا تتوقف على القرطاسية والمصروف الشخصي انما على احتياجات اخرى كثيرة كألبسة تتناسب وفصول العام وكذلك أحذية.