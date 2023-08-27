الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

عودة المدارس نشاط إضافي لقطاع المواد الغذائية

طلاب مدارس في منطقة الكمالية - (أرشيفية)
طلاب مدارس في منطقة الكمالية - (أرشيفية)
 نشطت عودة موسم المدارس الطلب على قطاع المواد الغذائية مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية الأسبوع الماضي.
وانطلق العام الدراسي الجديد 2024/2023  لدى طلبة المدارس الحكومية الاسبوع الماضي، وذلك بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية.اضافة اعلان
وقال جمال عمرو ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن إن "عودة الموسم الدراسي تساهم في زيادة حجم النشاط داخل القطاع، بشكل واضح إذ تزداد المبيعات لدى أغلب المحال (جملة ومفرق) في أيام الدوام المدرسي عن بقية الايام".
وأكد عمرو أن عودة المدارس تحرك القطاعات التجارية كافة وهي لا تختصر على قطاع محدد إذ إن هناك متطلبات واحتياجات مستمرة للطلبة على مدار الفصل الدراسي من قرطاسية وألبسة وأحذية عدا عن احتياجات المشروبات والاطعمة ما يعني أن العودة المدرسية تعتبر محركا مهما للنشاط الاقتصادي المحلي.
ولفت عمرو إلى أن المصروف العائلي من احتياجات الطعام والشراب خلال فصول العام الدراسي تزيد عن بقية شهور العام إذ تحرص العائلة على توفير وتجهيز وجبات إضافية لأبنائهم يصطحبونها معهم إلى مدارسهم ما يزيد طلب العائلات على بعض المواد الغذائية.   
وقدر عمرو حجم إنفاق طلبة المدارس في المملكة على الشراء من المقاصف المدرسية والمحال خلال العام الدراسي بحوالي 24 مليون دينار.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتمونية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان تحسن النشاط لدى القطاع خلال الموسم الدراسي، موضحا أن حجم النشاط خلال شهور العام الدراسي تزيد على بقية أشهر العام بشكل ملحوظ.
وبين الجيطان أن الطلب على الصناعات الغذائية المتمثلة بالعصائر والسناكات تتضاعف خلال الموسم المدرسي عن بقية الايام إذ يكون هناك طلب من قبل المقاصف المدرسية عبر الشركات التجارية وكذلك الطلب في المحال والبقالات.
وبهدف زيادة النشاط الاقتصادي لدى الطلبة وتخفيف الأعباء على ذويهم، دعا الجيطان إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على المقاصف المدرسية. 
بدوره، اتفق نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد مع سابقيه على ان عودة المدارس تحسن من حجم النشاط التجاري بشكل واضح. 
وبين عواد أن النشاط لدى المطاعم الشعبية المحيطة بالمدارس عادة ما يتنامى خلال الموسم الدراسي وبشكل ملحوظ، لا سيما حول المدارس الحكومية، لافتا إلى أن أغلب المدارس الخاصة تقيم مطاعم داخلية خاصة بها.
إلى ذلك اوضح رب أسرة لديه 4 ابناء في المدرسة عبدالله سلمان أن إنفاقه الشهري خلال أشهر الفصل الدراسي تتضاعف بشكل واضح عن بقية أشهر العام، موضحا أن متطلبات الابناء في المدرسة لا تتوقف على القرطاسية والمصروف الشخصي انما على احتياجات اخرى كثيرة كألبسة تتناسب وفصول العام وكذلك أحذية.
مسار الباص السريع بشارع الجامعة-(أرشيفية)

%55.6 نسبة الإنجاز في مشاريع إستراتيجية النقل بالربع الأول منذ7 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

تسوية الأوضاع الضريبية لـ626 شركة ومكلفا منذ11 ساعة

مزارع يحصد البقدونس في أحد المزارع بمحافظة المفرق - (تصوير أمير خليفة) - (أرشيفية)

الحكومة تقر نظام تعويض المزارعين المتضررين لسنة 2023 منذ11 ساعة

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في آب.. إلى ماذا ستفضي؟ منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.13 %

منذ7 ساعة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

منذ7 ساعة
تعبيرية

أربعة مشاريع حكومية قادمة لتعميم فكر ريادة الأعمال بين الشباب

منذ7 ساعة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة-(أرشيفية)

"المنافسة" تتعامل مع 23 ملفا في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة

منذ7 ساعة
فواتير كهرباء-(أرشيفية)

1.56 مليون حاصل على دعم تعرفة الكهرباء

منذ7 ساعة
مؤسسة المواصفات والمقاييس

المواصفات تبدأ دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ8 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 