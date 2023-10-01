للمرة الثالثة تباعا.. تخفيض سعر الطحين الموحد 3 دنانير للطن

طارق الدعجة

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خفضت الحكومة أسعار الطحين الموحد للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام الحالي، بمقدار 3 دنانير للطن، ضمن تسعيرة الشهر الحالي، بعد أن رفعت أسعار الديزل الذي يستخدم في إنتاج الخبز.ووفقا للأسعار الجديدة، أصبح سعر طن الطحين الموحد (المخصص لإنتاج الخبز) في تسعيرة الشهر الحالي 145.5 دينار مقابل 157.5 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 2 %.وشمل القرار الذي اطلعت عليه "الغد" تخفيض الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.وتقوم الحكومة في نهاية كل شهر، بمراجعة أسعار الطحين الموحد على ضوء التعديلات التي تطرأ على أسعار مادة الديزل (السولار) التي تشكل قرابة 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.يشار إلى أن الحكومة تهدف من وراء هذه الخطوة، إلى تعويض أصحاب المخابز عن الكلف الزائدة التي تتحملها بسبب ارتفاع أسعار الديزل للحفاظ على ثبات أسعار الخبز.وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 3.1 %، ليصبح سعر اللتر 82.5 قرش بدلا من 80 قرشا؛ أي ما يعادل 2.5 قرش عن كل لتر.وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.كما تقوم الوزارة بالتأكيد على المطاحن بضرورة تقديم كشوفات تتضمن كميات وأنواع الطحين التي يتم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة، إضافة إلى كميات مادة الطحين الموحد والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة، إضافة الى عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية إلا بعلم مراقب المطحنة حسب الأصول.