الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
أنهى مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2411.

وأغلقت البورصة اليوم على تداول 5.1 مليون سهم، موزعة على 3259 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.3 مليون دينار.اضافة اعلان

وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى. (بترا)
1694007192028124400

أردنيون يبتكرون مشاريع طموحة في مجال الريادة المجتمعية منذ24 ساعة

تجار وسط العاصمة يطرحون قضاياهم أمام مجلس تجارة عمان

تجار وسط العاصمة: "البسطات العشوائية" تؤثر سلبا على القطاع التجاري 06 أيلول 2023

الشمالي يبحث مع سفير جمهورية التشيك التعاون الاقتصادي

الشمالي: الفرص متوفرة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن والتشيك 06 أيلول 2023

جمعية البنوك - (أرشيفية)

زيادة مدة عضوية مجلس إدارة جمعية البنوك إلى 4 أعوام 06 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

04 أيلول 2023
اقرأ أيضا
السوق المركزي - أرشيفية - (تصوير: أمجد الطويل)

إليكم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم الخميس

منذ4 ساعة
فندق - (تعبيرية)

82 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في البحر الميت

منذ5 ساعة
4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بالعاصمة

4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بالعاصمة

منذ10 ساعة
غرفة تجارة دبي

8,368 شركة أردنية مسجلة في غرفة تجارة دبي

منذ10 ساعة
نفط الاردن

ارتفاع أسعار النفط عالميا

منذ12 ساعة
الفقر

%6.6 ارتفاع "الفقر المتعدد" بالمملكة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 