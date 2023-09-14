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الخميس 14 أيلول 2023
5:06 م
مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع
بورصة عمان - (أرشيفية)
أغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2407.
وأغلقت البورصة على تداول 5.2 مليون سهم، موزعة على 2685 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.
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وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى. (بترا)
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