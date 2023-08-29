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وقعت وزارة السياحة والآثار، ودائرة الإحصاءات العامة، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإجراء مسح إحصائي للسياحة المحلية.ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة السياحة والآثار أمينها العام الدكتور عماد حجازين، وعن دائرة الإحصاءات العامة مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة تنشيط السياحة.وتهدف المذكرة، إلى توفير البيانات عن قيمة الإنفاق على السياحة المحلية حسب أوجه الإنفاق، وكذلك توفير البيانات عن الغايات من الرحلات السياحية المحلية وبخاصة برنامج أردننا جنة.كما تهدف المذكرة، إلى توفير بيانات عن الأماكن الأكثر جذباً للسياحة المحلية، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة لإعداد جداول الحسابات التابعة لقطاع السياحة.وتأتي هذه المذكرة؛ نظراً لأهمية متابعة تطوير وتحديث وسائل جمع المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع المفاهيم والتعاريف والتصانيف المعتمدة دولياً والهادفة إلى إبراز دور قطاع السياحة وآثاره على الاقتصاد الوطني.وبحسب المذكرة، ستمكن نتائج المسح من خلال الدراسة التي ستجريها دائرة الإحصاءات العامة، من الحصول على بيانات متعلقة بإنفاق الأسر على السياحة المحلية حسب أوجه الإنفاق والغرض من السياحة المحلية، والمساعدة على بناء جداول الحسابات التابعة لقطاع السياحة، بالإضافة إلى بيانات أخرى تتعلق بالسياحة المحلية وسبل تنشيطها، ليتم استخدامها في تطوير برامج السياحة المحلية.