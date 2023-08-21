طيران "راين إير" يرفع عدد خطوطه للأردن إلى 25

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جددت هيئة تنشيط السياحة وشركة طيران راين إير (RyanAir) الإيرلندية منخفضة التكاليف اتفاقية التعاون التي تجمعهما لتستمر حتى العام 2028.وتضمنت الاتفاقية زيادة 4 خطوط جديدة للشركة لتبلغ عدد الخطوط المسيرة إلى الأردن 25 خطا يربط المملكة مع 12 مدينة أوروبية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة.وحضر مراسم التوقيع وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكرم القيسي، والرئيس التنفيذي لشركة راين إير، إيدي ويلسون، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات.وقال القيسي، خلال حفل التوقيع، إن "هذه الاتفاقية تعكس أهمية الطيران منخفض التكاليف في جذب السياح إلى الأردن"، مبينا أن المملكة تشهد تحولا إيجابيا في الحركة السياحية إليها خلال السنوات الأخيرة بعد انتهاء تأثيرات جائحة كورونا.وأضاف: "يسعدنا أن يتم زيادة عدد الخطوط مع شركة راين إير العالمية، والذي سيكون له الأثر في زيادة أعداد السياح للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".من جانبه، أشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة د،عبدالرزاق عربيات إلى أن "رحلات الطيران منخفض التكاليف منحت زخما جديدا للسياحة الأردنية، ما مكنها من تحقيق قفزة كبيرة أسهمت في زيادة أعداد السياح".وتوقع عربيات أن تشهد المملكة نسب متصاعدة في أعداد سياح المبيت، مبينا أن هذا التحول الإيجابي يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.وقال إن الزيادة المتوقعة في أعداد السياح ستسهم في توزيع مكاسب التنمية السياحية على جميع المحافظات، إضافة إلى تسويق التجارب السياحية في المملكة والذي سينعكس على المجتمعات المحلية من باب إيجاد فرص عمل جديدة.وأشار عربيات أن شركة راين إير لديها عدد ضخم من المتابعين على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه يتم استثمار المحتوى التسويقي المهني والقوي لديهم لزيادة الوعي بالسياحة في الأردن.بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة راين إير عن سعادته بتجديد اتفاقية التعاون مع الأردن والتي بدأت منذ خمس سنوات، ما سيسهم في زيادة عدد خطوطها إلى المملكة.وأشار إلى أن إطلاق خدمات شركة راين إير في الأردن كان له الأثر الإيجابي في تعزيز ديناميكية القطاع السياحي، الأمر الذي أدى إلى زيادة في توافد فئات جديدة كليا من السياح إلى الأردن، خاصة من شرق أوروبا.وبين ويلسون أن تجديد الاتفاقية بين الهيئة وراين إير سيسهم في زيادة عدد الخطوط إلى 25 خط ضمن أكثر من 100 رحلة في الأسبوع، متوقعا أكثر من 600 ألف مسافر من وإلى الأردن سنويا، ما سيؤدي إلى نمو الرحلات بنسب قد تصل إلى 30 بالمئة إلى الأردن مقارنة بالعام 2022.وبين أن هناك ثلاثة خطوط جديدة ستربط عمّان مع بيزا الإيطالية وبروكسل البلجيكية ومرسيليا الفرنسية، مضيفا أن هناك خط رابع سيربط بين مدينة العقبة ومدريد الإسبانية.يذكر أن شركة راين إير قد دشنت أولى رحلاتها الى المملكة في تاريخ 27/03/2018، وبلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان (من خلال مطار الملكة علياء الدولي) منذ بدء التشغيل ولغاية31 تموز 2023: 715,660 ألف راكب.كما بلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان (من خلال مطار الملكة علياء الدولي) منذ بداية العام 2023 ولغاية 31 تموز 2023: 135,255 ألف راكب.هذا وبلغ عدد الركاب القادمين إلى العقبة (من خلال مطار الملك الحسين الدولي) منذ بدء التشغيل ولغاية31 اذار 2023: 99,512 ألف راكب. وبلغ عدد الركاب القادمين إلى العقبة (مطار الملك الحسين الدولي) منذ بداية الموسم الشتوي من 1 تشرين الثاني 2022 ولغاية 31 آذار 2023: 30,261 ألف راكب.يذكر أن حضور شركة راين إير على وسائل السوشيال ميديا من الأقوى في قطاع الطيران في العالم، حيث تتضمن 5 ملايين متابع على صفحتهم على فيسبوك و1.1 مليون متابع على صفحتهم على إنستجرام و766 ألف متابع على صفحتهم على تويتر و98.3 ألف مشترك على قناتهم على يوتيوب و634 ألف متابع على صفحتهم على لينكد إن.كما بلغ عدد زوار صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي 54.6 مليون شهريا، وهو ما يعد ذو أهمية تسويقية وترويجية كبيرة للأردن.