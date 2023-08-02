مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يواصل فعالياته

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يواصل مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق بنسخته الحادية والعشرين استقبال الزوار للاطلاع على منتجات شركة محلية وأجنبية مشاركة.ويشهد مهرجان صيف عمان الذي تقام فعالياته بالمركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول إقبالا جيدا من المواطنين والسياح الذين يقصدونه للتسوق والتعرف على منتجات مختلف الدول المشاركة.ويفتتح المهرجان الذي تنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)، أبوابه امام الزائرين بالمجان، من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة ليلا ، ويشتمل على العديد من المعروضات، منها الصناعات الغذائية والمفروشات والملابس والاكسسوارات والصناعات البلاستيكية والمنظفات والتحف والهدايا.وقال مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة: إن مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق يعد من ابرز الفعاليات التي تنظم بالمملكة نظرا لأهميته الاقتصادية والتجارية والترويجية كونه يمثل ملتقى للعائلة الاردنية والزائرين للمملكة بما يوفره من متعة التسوق والترفيه والتسلية.واضاف في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان مهرجان صيف عمان يسعى لترويج الصناعة الوطنية ووضع المملكة على خارطة سياحة المعارض الدولية.واوضح ابو سعدة ان الدخول لأرض المهرجان مجانا إضافة لتوفير خدمة البيع المباشر لمرتاديه والزائرين وتوزيع الهدايا والجوائز وإقامة المسابقات وفعاليات للأطفال.يذكر ان المهرجان الذي تشارك فيه شركات دولية من فلسطين وسوريا وإيران وباكستان ومصر بالإضافة للأردن سيختتم فعالياته السبت المقبل.