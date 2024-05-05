نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة "إطعام"

أعلنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، عن إطلاقها مبادرة "إطعام"، بهدف توفير المواد الغذائية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بمختلف مناطق المملكة.

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وقال رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، إن الهيئة الإدارية للنقابة وافقت في اجتماع لها، مساء أمس السبت، على إطلاق المبادرة، انطلاقا من الواجب الوطني لقطاع المواد الغذائية حيال الأسر التي تعاني من نقص الغذاء.



وأضاف في بيان، اليوم الاحد، أن النقابة ستعمل على إقامة شراكات وتحالفات مع جهات رسمية وأهلية لا سيما وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الإحصاءات العامة، لبناء قاعدة بيانات حول أكثر المناطق بالمملكة التي تحتاج الغذاء، مؤكدا أن النقابة ومن خلال تجار المواد الغذائية ستتكفل بتزويدهم بالغذاء على مدار العام وليس فقط خلال مواسم معينة.



وأشار إلى أن مبادرة "إطعام"، هي واجب على تجار القطاع الغذائي، تجاه الفئات الأقل حظا والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مبينا أن النقابة ستبدأ بتوزيع الغذاء على الأسر الأكثر حاجة للغذاء.



وبين الحاج توفيق، أن المبادرة تتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الجوع والوصول إلى الفئات التي تحتاج الغذاء بكل مناطق المملكة. (بترا)

