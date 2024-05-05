الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة "إطعام"

نقابة تجار المواد الغذائية
نقابة تجار المواد الغذائية

أعلنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، عن إطلاقها مبادرة "إطعام"، بهدف توفير المواد الغذائية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بمختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وقال رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، إن الهيئة الإدارية للنقابة وافقت في اجتماع لها، مساء أمس السبت، على إطلاق المبادرة، انطلاقا من الواجب الوطني لقطاع المواد الغذائية حيال الأسر التي تعاني من نقص الغذاء.


وأضاف في بيان، اليوم الاحد، أن النقابة ستعمل على إقامة شراكات وتحالفات مع جهات رسمية وأهلية لا سيما وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الإحصاءات العامة، لبناء قاعدة بيانات حول أكثر المناطق بالمملكة التي تحتاج الغذاء، مؤكدا أن النقابة ومن خلال تجار المواد الغذائية ستتكفل بتزويدهم بالغذاء على مدار العام وليس فقط خلال مواسم معينة.


وأشار إلى أن مبادرة "إطعام"، هي واجب على تجار القطاع الغذائي، تجاه الفئات الأقل حظا والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مبينا أن النقابة ستبدأ بتوزيع الغذاء على الأسر الأكثر حاجة للغذاء.


وبين الحاج توفيق، أن المبادرة تتوافق مع الجهود الوطنية المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الجوع والوصول إلى الفئات التي تحتاج الغذاء بكل مناطق المملكة. (بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

01 أيار 2024
تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

قرابة ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر

22 نيسان 2024
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

13 نيسان 2024
انتاج

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.45% لشهر شباط

08 نيسان 2024
اقرأ أيضا
وزيرة الاستثمار خلود السقاف والوفد المرافق لها في لندن

وزارة الاستثمار تختتم الجولة الترويجية في لندن

منذ2 ساعة
الكهرباء الوطنية

الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 %

منذ2 ساعة
أبرز تعليمات حماية المستهلك بعد صدورها في الجريدة الرسمية

حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية

منذ2 ساعة
السقاف لـ"الغد": إطلاق منصة "استثمر بالأردن" خلال أيام

السقاف تفتتح المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية

منذ2 ساعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

125 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء الأردني

منذ4 ساعة
مصاغات ذهبية

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ16 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 