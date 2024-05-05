الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة الاستثمار تختتم الجولة الترويجية في لندن

وزيرة الاستثمار خلود السقاف والوفد المرافق لها في لندن
وزيرة الاستثمار خلود السقاف والوفد المرافق لها في لندن

اختتمت وزارة الاستثمار فعاليات الجولة الترويجية في العاصمة البريطانية لندن والتي استغرقت 3 أيام، تماشياً مع مُستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، واستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أجرت وزيرة الاستثمار خلود السقاف والوفد المرافق لها، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع القطاعين العام والخاص البريطاني، حيث تم استعراض العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد الأردني، وشرح مفصل عن بيئة الأعمال وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن ومن بينها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما اتخذته الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وأهم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.


ولفتت الوزارة إلى أن ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين في بريطانيا، كان له نتائج إيجابية بلفت الأنظار إلى الاستثمار في الأردن حيث أبدى عدد كبير من قادة الأعمال والمستثمرين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية ورغبتهم بعمل زيارات للأردن للتعرف بشكل أكبر وتفصيلي على هذه الفرص، وسيتم العمل والمتابعة من قبل الوزارة للترتيب لتلك الزيارات في القريب العاجل.


كما أكدت شركة Plexal التي تعد من كبرى حاضنات الأعمال في بريطانيا على لسان رئيسها التنفيذي، رغبتها في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط خاصةً في الأردن، وتم الاتفاق على الترتيب لزيارة مرتقبة لتمكين الشركة من اتخاذ الأردن مقراً لها في الشرق الأوسط.


وعلى صعيد آخر، تم وبحضور وزيرة الاستثمار، الإعلان عن اتفاقية ضمانة استثمارية بين شركة GuarantCo التابعة لمجموعة (the Private Infrastructure Development Group) وكابيتال بنك، بقيمة 24.8 مليون دينار أردني كجزء من ضمانة استثمارية بـ 88.6 مليون دينار، كأول بنك أردني يبرم ضمانا استثماريا من هذا النوع لدعم الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بالحصول على تمويل لغاية توسعة نشاطاتها وأعمالها في الأردن.


كما تم خلال لقاء وزيرة الاستثمار بعدد من رجال الأعمال والمغتربين الأردنيين المقيمين في المملكة المتحدة، الاتفاق على تعزيز آلية التعاون بينهم وبين الوزارة، بما يسهم بجذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة.


ويذكر أن المملكة المتحدة تعتبر من الأسواق المستهدفة ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026، التي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات من أسواق محددة وفي قطاعات واعدة.-(بترا)

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