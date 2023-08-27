الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

1.56 مليون حاصل على دعم تعرفة الكهرباء

فواتير كهرباء-(أرشيفية)
فواتير كهرباء-(أرشيفية)
 بلغ عدد المسجلين المستفيدين من الحصول على دعم التعرفة الكهربائية في المملكة 1.560 مليون مشترك بحسب بيانات هيئة الطاقة والمعادن.
وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة تحرير القائق لـ"الغد" أمس "هذا العدد سجل منذ اطلاق منصة الدعم بداية العام الماضي وأن المنصة ما تزال مفتوحة ولم يتم اغلاقها".اضافة اعلان
وبدأت الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي بتطبيق تعرفة كهربائية غير المعمول بها سابقا خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية.
وتضمنت التعرفة الجديدة عدم تأثر المستهلكين المنزليين  بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة، حيث قسمت التعرفة المدعومة المطبقة حاليا إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم. 
وتشمل الفئات المستحقة للدعم  نوعين الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 51-200 كيلو واط ساعة شهرياً، أو 2 دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 201-600 كيلو واط ساعة شهريا.
أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من 1-300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن 301-600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.
إلى ذلك، تثبت الهيئة قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي بقيمة صفر، القيمة نفسها المعمول بها منذ نيسان (أبريل) 2020.
مسار الباص السريع بشارع الجامعة-(أرشيفية)

%55.6 نسبة الإنجاز في مشاريع إستراتيجية النقل بالربع الأول منذ7 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

تسوية الأوضاع الضريبية لـ626 شركة ومكلفا منذ11 ساعة

مزارع يحصد البقدونس في أحد المزارع بمحافظة المفرق - (تصوير أمير خليفة) - (أرشيفية)

الحكومة تقر نظام تعويض المزارعين المتضررين لسنة 2023 منذ11 ساعة

تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية في آب.. إلى ماذا ستفضي؟ منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.13 %

منذ7 ساعة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

منذ7 ساعة
تعبيرية

أربعة مشاريع حكومية قادمة لتعميم فكر ريادة الأعمال بين الشباب

منذ7 ساعة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة-(أرشيفية)

"المنافسة" تتعامل مع 23 ملفا في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة

منذ7 ساعة
طلاب مدارس في منطقة الكمالية - (أرشيفية)

عودة المدارس نشاط إضافي لقطاع المواد الغذائية

منذ7 ساعة
مؤسسة المواصفات والمقاييس

المواصفات تبدأ دورات لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ8 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 