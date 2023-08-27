1.56 مليون حاصل على دعم تعرفة الكهرباء

رهام زيدان

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بلغ عدد المسجلين المستفيدين من الحصول على دعم التعرفة الكهربائية في المملكة 1.560 مليون مشترك بحسب بيانات هيئة الطاقة والمعادن.وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة تحرير القائق لـ"الغد" أمس "هذا العدد سجل منذ اطلاق منصة الدعم بداية العام الماضي وأن المنصة ما تزال مفتوحة ولم يتم اغلاقها".وبدأت الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي بتطبيق تعرفة كهربائية غير المعمول بها سابقا خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية.وتضمنت التعرفة الجديدة عدم تأثر المستهلكين المنزليين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة، حيث قسمت التعرفة المدعومة المطبقة حاليا إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي من 1 – 300 كيلو واط /ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط /ساعة، ومن 301 – 600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط /ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.وتشمل الفئات المستحقة للدعم نوعين الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 51-200 كيلو واط ساعة شهرياً، أو 2 دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين 201-600 كيلو واط ساعة شهريا.أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من 1-300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن 301-600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.إلى ذلك، تثبت الهيئة قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي بقيمة صفر، القيمة نفسها المعمول بها منذ نيسان (أبريل) 2020.