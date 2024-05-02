70.8 مليون دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي

بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد، خلال شهر نيسان الماضي 70.8 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للشهر ذاته من عام 2023 والتي بلغت حوالي 58.3 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 21.5 بالمئة.

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وبحسب تقرير لغرفة صناعة إربد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر نيسان الماضي 996 شهادة مقارنة مع 782 شهادة للفترة نفسها من العام السابق.



وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بتصدير ما قيمته 63.171 مليون دولار بنسبة نمو 20.6 بالمئة، تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.858 مليون دولار بنسبة نمو 12.7 بالمئة، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات قيمتها 1.974 مليون دولار.



في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والتعدينية والإنشائية والتغليف والورق والكرتون والبلاستيكية.



وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان في بيان صحافي، إن الارتفاع بالصادرات يعزى إلى ارتفاع صادرات قطاعات صناعة المحيكات والصناعات الغذائية والدوائية التي تشكل ما يقارب 97.2 بالمئة من إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد.



وذكر، أن صادرات غرفة صناعة إربد نمت بما يتجاوز 38 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليون دولار مقارنة مع 3.7 مليون دولار خلال الشهر ذاته في العام الماضي.

وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 84.7 بالمئة من إجمالي الصادرات.-(بترا)