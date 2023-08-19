السبت 19 آب 2023
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اليمن.. مقتل رجل بصاعقة رعدية بمحافظة المحويت

صاع
صاعقة رعدية
توفي مواطن في محافظة المحويت، في ظل زيادة ضحايا الصواعق الرعدية بمختلف المحافظات اليمنية.

مصادر محلية قالت إن مواطنا يدعى "محمد حسن الحاج" توفي جراء إصابته بصاعقة رعدية، في قرية موفد بمديرية "حفاش" بمحافظة المحويت.اضافة اعلان

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، في نشرتها عبر صفحتها في "فيسبوك"، من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد في عدد من المحافظات اليمنية.

ومنذ مارس الماضي، توفي وأصيب أكثر من 150 شخصا بصواعق رعدية بمختلف المحافظات وفقا لمنظمات المجتمع المدني، بالتزامن مع أمطار رعدية غزيرة تشهدها البلاد.

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