الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

غير البالغين ممنوعون من الإنترنت ليلا.. بالقانون الصيني

Source-Medium-1024x576-1
ادمان الانترنت- صورة تعبيرية
سيُمنع الصينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يمضونه على الشبكة محدوداً، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الإنترنت كُشف النقاب عنه اليوم الأربعاء.اضافة اعلان

وينص القانون، الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر بعد جلسة استشارية عامة تنظيمية، على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً.

بالإضافة إلى ذلك، سيُحّمل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً باستخدام الإنترنت لساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.

وهذه القواعد الجديدة التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.

ويمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات في حال رغبوا في ذلك.

وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة "إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر"، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة "للحد من استخدام القصّر للإنترنت".

وكانت الصين أصدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين كثيرة ترمي إلى هذا الهدف، نقلا عن العربية نت.

ومنذ العام 2021، حدّت من الوقت الذي يمكن للأطفال أن يقضوه يومياً وهم يلعبون عبر الإنترنت. كما جمّدت الموافقة على ألعاب فيديو جديدة لتسعة أشهر، ما زعزع شركات تكنولوجية كثيرة أبرزها "تنسنت".
pizza-5179939_960_720

أمريكي يطلب 5 ملايين دولار تعويضاً عن شطيرة بيتزا! منذ23 ساعة

R

"ميتا" تحظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا منذ23 ساعة

فوائد الفراولة

لعشاق الفراولة.. هذه فوائدها للوقاية من أمراض خطيرة منذ23 ساعة

فكرة جدلية لمكافحة تغير المناخ: مظلة مرتبطة بكويكب فوق الأرض

فكرة جدلية لمكافحة تغير المناخ: مظلة مرتبطة بكويكب فوق الأرض منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الكلاب الروبوتية

ما هو سلاح الصين الجديد؟

15 تموز 2023
الصين

ما قصة الأب الصيني الذي وصل لابنه المختطف بعد 22 سنة بحث عنه؟

10 تموز 2023
SEC_163316328-ea4c

أم تلقي برضيعتها من الطابق الرابع لهذا السبب- (فيديو)

10 تموز 2023
اقرأ أيضا
x-logo-beheads-twitter-logo

"إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

منذ1 ساعة
2b805d133d

النبوءة تتحقق.. الرئيس الكندي يعلن طلاقه

منذ1 ساعة
20150311_cancerresearch1

خلايا قد تساهم بشفاء مرضى السرطان في مراحلهم الأخيرة

منذ2 ساعة
2023-08-02T200405Z_1039441679_RC2TF2ANFKQ2_RTRMADP_3_PERU-SCIENCE-WHALE

اكتشاف أضخم مخلوق عرفته الأرض من فجر التاريخ

منذ2 ساعة
20230802165531afpp-afp_33qk4tc.h

انفصال رئيس وزراء كندا ترودو عن زوجته صوفي

منذ4 ساعة
طائرة

الطائرة سقطت في الشارع والركاب نجوا.. حادثة مروعة في نيجيريا

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ14 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 