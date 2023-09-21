الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ميزة خفية في تحديث "آي أو إس 17" تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة

iPhone-11-Pro-green-back-front
ايفون
أطلقت شركة آبل مؤخرا التحديث الجديد لهواتف آيفون والذي طال انتظاره لاحتوائه على العديد من الميزات المبتكرة.

فبالإضافة إلى التحسينات التي أدخلت على لوحة مفاتيح والمساعد الشخصي "سيري" واستخدام خرائط "آبل"  في وضع عدم الاتصال وغيرها الكثير، أشر موقع "تيك رايدر" ميزة من شأنها أن تجعل هاتف آيفون أكثر سرعة واستجابة بمقدار الضعفين.اضافة اعلان

الميزة تتعلق بـ "Haptic Touch"، وهي الميزة التي تجعل المستخدم يشعر بهزة خفيفة عند الضغط لفترة طويلة على أيقونات التطبيقات والصور ومحادثات الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها.

بدأت "آبل" باستخدام هذه الميزة مع ظهور نسخة "آيفون إكس آر"، ولكن في التحديث الجديد يمكن تخصيصها لتقديم ردود فعل أسرع من ذي قبل وهي خطوة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، وفقا لـ"تيك رايدر".

ومن أجل زيادة سرعة استجابة "Haptic Touch" يمكن التوجه إلى قائمة إمكانية الوصول في الإعدادات، واختيار "Touch"، ثم "Haptic Touch" وبعدها "Fast".

الميزة الجديدة من آبل لهواتف آيفون

سيتم تعيين مدة اللمس تلقائيا على الوضع الافتراضي، حيث قامت "آبل" بتضمين رمز اختبار مفيد أسفل هذه الخيارات أيضا، لذلك سيتمكن المستخدمون من الشعور بالفرق في وقت الاستجابة على الفور.

ويمكن لجميع هواتف "أبل" الذكية من "iPhone XS" لعام 2018 حتى الإصدارات الأحدث تثبيت "iOS 17"، نقلا عن الحرة.

كما يمكن لجميع الأجهزة اللوحية من عام 2017 أو 2018 إلى الإصدارات الأحدث تثبيت iPadOS 17. ولجميع ساعات "أبل" من Series 4 لعام 2018 أو أحدث إصدار  تثبيت "watchOS 10".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من تعليم الاطفال في المناطق النائية - (من المصدر)

الزيود يسخر علمه في تدريب "الروبوتكس" للأطفال والشباب بالمناطق الأقل حظا

منذ16 ساعة
فريق منصة مسموع في حفل إطلاقها أول من أمس

"مسموع": اول منصة رقمية بمحتوى خاص للصم من وحي فيلم "سكون"

منذ16 ساعة
تعبيرية

علاقة غريبة بين تلوث الهواء والمضادات الحيوية

منذ16 ساعة
Untitled-1

مجهر يعتمد على الذكاء الاصطناعي يشخص الأورام السرطانية

منذ16 ساعة
Untitled-1

اختراع جديد قد يلغي حاجة مرضى السكري لحقن الأنسولين

منذ17 ساعة
زفة المولد

"زفة المولد النبوي" متنفس للسودانيين في زمن الحرب

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 