الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن تحطم أرقاما قياسية

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اليقطينية العملاقة
حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.اضافة اعلان

وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراما، حماسة كبيرة الاثنين لدى المشاركين في مهرجان "هاف مون باي" لليقطين، بالقرب من سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة.

وارتدى ترافيس جينجر قميصاً برتقالياً لهذه المناسبة، ورفع ذراعيه منتصراً أثناء الوزن، بينما أطلقت مكبرات الصوت أغنية كوين "وي آر ذي تشامبيونز" (نحن الأبطال) في الخلفية.

وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافساً بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أميركا الشمالية.
وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات.

وستُعرض النبتة الفائزة في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان الفنون والقرعيات في هاف مون باي بولاية كاليفورنيا الأميركية، نقلا عن العربية نت.
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