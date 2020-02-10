أشغال الطفيلة: جميع الطرق في المحافظة سالكة – فيديو

فيصل القطامين

الطفيلة – أكد مدير أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج أن الطرق في كافة انحاء محافظة الطفيلة مفتوحة ، بالرغم من حالة الإنجماد السائدة بسبب الموجة شديدة البرودة السائدة .

وأشار إلى أنه تم الحفاظ على إدامة فتح الطرق رغم إلقها بين الحين والآخر بسبب تساقط الثلوج على فترات ، لافتا إلى استخدام مادة الملح في فتح الطرق ، حيث تم استخدام نحو ثمانية أطنان من تلك المادة والتي يتم رشها بواسطة آلات خاصة ما ساهم في الحيلولة دون تراكم الثلج والجليد على الطرقات الرئيسة خاصة في المناطق الجنوبية كالقادسية والرشادية .

وبين أن الضباب الذي تكاثف بشكل لافت على مناطق عديدة في الطفيلة ساهم في التخلص من الإنجماد والثلوج التي تراكمت بسماكة وصلت إلى نحو 10 سنتمتر ، حيث أن الثلوج لم تعد هي المشكلة في إغلاق الطرق فحسب بل حالة الانجماد التي سادت .

وأشار الحجاج إلى تعاون وتنسيق بين مديرية الأشغال العامة وشركة الاسمنت الأردنية ، والتي ساهمت بآلة ” الملاحة ” لرش الملح ، فيما وفرت المديرية مادة الملح بشكل كاف للحافظ على بقاء الطرق مفتوحة بالرغم من البرودة الشديدة في العديد من مناطق الطفيلة خاصة المرتفعات الجنوبية ومناطق أبو بنا والعيص وعين البيضاء وغرندل .

وأكد جاهزية كوادر مديرية الأشغال العامة في الطفيلة المزودة بآليات مختلفة والعمل على مدار الساعة ، والإسهام في فتح بعض الطرق الداخلية والفرعية ، بالإضافة إلى الطرق الرئيسة.

وتشهد الان العديد من المناطق في مرتفعات الطفيلة هطولا متقطعا للثلوج تسبب بإغلاق طرق في القادسية وبصيرا وغرندل وشريف الجنوب ، فيما تعمل آليات الأشغال العامة على فتحها.