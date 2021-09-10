الاحتلال يعتقل مزيدا من ذوي الأسرى المحررين الستة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، 5 من ذوي الأسرى الفلسطينيين الذين هربوا من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، بعد “مداهمة منازلهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا جنوب جنين” في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية “وفا”.

واقتحمت “قوة كبيرة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة التي شهدت مواجهات عنيفة، وداهم الجنود المنازل وفتشوها وعاثوا خرابا وفسادا بمحتوياتها واعتقلوا أشقاء الأسير المحرر محمود عبد الله عارضة …”، بحسب ما ذكر ذوو المعتقلين ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة “وفا”.

وأوضحت الوكالة أن “قوّات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رأفت غوادرة الذي قضى 12 عامًا في سجون الاحتلال، وهو ابن خال الأسير المحرر يعقوب قادري، كما اعتقلت شقيقه يوسف قادري، من بلدة بئر الباشا”.

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي قرب بيسان شماليّ فلسطين المحتلة، بعد حفرهم نفقا داخل زنزانتهم إلى خارج السجن.

وكانت قوات الاحتلال الإسرئيلي اعتقلت أقارب للأسرى الهاربين فجر الأربعاء الماضي.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي “فرقة مشاة بين كروم الزيتون في محيط بلدة يعبد غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المواطنين واستجوابهم والتدقيق في هوياتهم”، بحسب الوكالة.