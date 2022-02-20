الحبس والغرامة لـ9 متهمين بحيازة المخدرات

قررت محكمة أمن الدولة برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان والرائد القاضي العسكري عمر البطوش بالإجماع، الوضع بالأشغال المؤقتة مدة تتراوح بين 20 عامًا والغرامة 20 ألف دينار والأشغال المؤقتة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، والرسوم، بحق 9 متهمين أقدموا على حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة لغايات الاتجار بها بلغت كميتها نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة.

وتتلخص وقائع هذه القضية كما خلصت وقنعت بها المحكمة، بأن المتهمين جميعا اتفقوا فيما بينهم على الاتجار بحبوب الكبتاجون المخدرة من خلال نقلها بواسطة شاحنة مملوكة لأحد المتهمين كانوا قد قاموا بإخفاء تلك المواد المخدرة بداخلها بطريقة سرية داخل إحدى “شوالات” مادة كربونات الكالسيوم المعدة للتصدير مقابل مبالغ نقدية وصلت إلى ثلاثين ألف دينار أردني.

ولورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات بهذا الخصوص، فقد تمكن رجال مكافحة المخدرات بعد متابعة حثيثة من إلقاء القبض على المتهمين جميعًا المشتركين بهذه العملية، وتم ضبط المواد المخدرة والشاحنة المستخدمة.

كما قررت المحكمة في قرارها مصادرة المواد المخدرة المضبوضة والشاحنة والمركبات المستخدمة في التنسيق لهذه العملية.

يشار إلى أن المحكمة شددت العقوبات المفروضة على المتهمين لكبر كمية المواد المخدرة وخطورة الاتجار بها بما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقرار وسلامة أفراده.