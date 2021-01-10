الدول الأكثر إقبالاً على ألعاب الفيديو

دبي – تعد منطقة الشرق الأوسط سوق ألعاب سريع النمو، إذ تطورت قدرات سكّان المنطقة من ممارسة الألعاب غير الرسمية إلى ألعاب الواقع الافتراضي ومؤخراً المشاركة في الرياضات التنافسية.

ومع تزايد مجتمع اللاعبين النشطين وانتشار الإنترنت المتزايد، من المرجح أن تشهد صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة في المستقبل، بحسب توقعات شركة “YouGov” المختصة في بيانات الرأي العام.

وقد أجرت “YouGov” تقريراً جديداً بعنوان “الألعاب والرياضات الإلكترونية: الجيل القادم”، يوفر تحليلاً لمشهد ألعاب الفيديو والرياضات العالمية عبر 24 سوقاً.

وتظهر الدراسة أنه في مجال ألعاب الفيديو، تتمتع دول جنوب شرق آسيا بأعلى نسبة من اللاعبين، حيث تتصدر تايلاند بـ82٪ من السكّان الذين يلعبون ألعاب الفيديو، ومن ثم الفلبين بنسبة 80٪ من السكّان اللاعبين.

أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتتمتع مصر بأعلى نسبة من هواة ألعاب الفيديو بنسبة 68٪ من السكّان اللعابين، تليها الإمارات بنسبة 65٪ ومن ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 61٪. CNN بالعربية