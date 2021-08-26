الصفدي يجري مباحثات مع المفوض العام للأونروا

عمّان -الغد – بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، التحضيرات الجارية، بالتنسيق مع مملكة السويد، لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا.

وأكد الصفدي ولازاريني أهمية المؤتمر الدولي في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة ومستدامة لضمان استمرار دعم الوكالة وحشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف طالباً وطالبة في مدارس الأونروا في مناطق عملها الخمس، وفق تكليفها الأممي. وشدد الصفدي على ضرورة استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد تمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة دون انقطاع.

بدوره، ثمن لازاريني الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتوفير الدعم المالي والسياسي الدولي للوكالة.

وثمن الصفدي ولازاريني، دعم الشركاء الدوليين للأونروا، وأكدا أهمية قرار الولايات المتحدة الأميركية استئناف الدعم للوكالة الذي سيسهم في تلبية احتياجات الأونروا لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها. واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور ثنائيا ومع مملكة السويد حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين كركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين.