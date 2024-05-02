تفاصيل جديدة من الأمن حول حريق بلعما

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وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فرق الإطفاء والإسعاف في محافظة المفرق تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده للأماكن المجاورة وساندتها في ذلك مديريات دفاع مدني شرق إربد والزرقاء وجرش ومديرية الشرطة والبلدية في بلعما.وأضاف أنه نتج عن الحريق إصابة عدد من الأشخاص بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم للغازات المنبعثة، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإعطائهم الأكسجين داخل سيارة الإسعاف الجماعي وسيارات الإسعاف الموجودة بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.وشارك في عمليات إخماد الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظراً لطبيعة المواد المشتعلة، العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية من الدفاع المدني والشرطة وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.