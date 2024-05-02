الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل جديدة من الأمن حول حريق بلعما

الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في بلعما
الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في بلعما
بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الدفاع المدني تعاملت اليوم الخميس مع حريق شبَّ داخل هنجر يضم عيادة بيطرية ومنجرة ومشغلاً يستخدم لتصنيع الأثاث واللوازم بمساحة كلية تقدر بـ(700) متر بمنطقة بلعما في محافظة المفرق.اضافة اعلان

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ فرق الإطفاء والإسعاف في محافظة المفرق تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده للأماكن المجاورة وساندتها في ذلك مديريات دفاع مدني شرق إربد والزرقاء وجرش ومديرية الشرطة والبلدية في بلعما.

وأضاف أنه نتج عن الحريق إصابة عدد من الأشخاص بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم للغازات المنبعثة، وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإعطائهم الأكسجين داخل سيارة الإسعاف الجماعي وسيارات الإسعاف الموجودة بموقع الحريق دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وشارك في عمليات إخماد الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظراً لطبيعة المواد المشتعلة، العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية من الدفاع المدني والشرطة وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في بلعما

إصابات بحريق هنجر في بلعما (فيديو)

منذ3 ساعة
وزير الداخلية مازن الفراية يفتتح مبنى الأحوال المدنية الجديد في المفرق

الفراية: أغلقنا 3 مكاتب أحوال مدنية وسنغلق المزيد في المحافظات

01 أيار 2024
اقرأ أيضا
الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في بلعما

إصابات بحريق هنجر في بلعما (فيديو)

منذ3 ساعة
وزير الداخلية مازن الفراية يفتتح مبنى الأحوال المدنية الجديد في المفرق

الفراية: أغلقنا 3 مكاتب أحوال مدنية وسنغلق المزيد في المحافظات

01 أيار 2024
WhatsApp Image 2024-03-30 at 1.16.32 PM

وزارة الثقافة تطلق فعاليات موسم رمضان الثقافي في المفرق

30 آذار 2024
كرافانات سكنية في مخيم الزعتري

تأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية

27 آذار 2024
مساكن عشوائية والتي اصبحت مخيمات غير رسمية للاجئين سوريين في المفرق - (الغد)

المخيمات العشوائية في المفرق.. لاجئون سوريون يعيشون على أطراف الحياة

26 آذار 2024
جانب من تفقد محافظ المفرق واقع الأسواق استعداداً لشهر رمضان (من المصدر)

محافظ المفرق يتفقد واقع الأسواق استعداداً لشهر رمضان

13 آذار 2024
افكار و مواقف

حل العودتين (1)..

علاء الدين أبو زينة |اليوم

كولومبيا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التصنيف الائتماني

سلامة الدرعاوي |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

الأسئلة الوطنية في الانتخابات القادمة

سميح المعايطة |اليوم

بل ما أكبر الدولة وأصغر الفكرة

مالك العثامنة |اليوم

في تطوير سوق رأس المال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات | منذ22 ساعة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عيد العمال

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة
 
 