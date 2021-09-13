“الكهرباء الوطنية” تشغل 3 مشاريع للطاقة المتجددة في 2020

رهام زيدان

عمان- قالت شركة الكهرباء الوطنية إنها شغلت العام الماضي 3 مشاريع للطاقة المتجددة بلغت استطاعتها الإجمالية 345 ميغاواط.

وبينت الشركة في تقريرها السنوي عن العام 2020 أنه مع دمج هذه المشاريع أصبحت الاستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل نحو 1418 ميغا واط مع نهاية 2020 تشكل ما نسبته 16.1 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة (باستثناء مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكات التوزيع)، وما نسبته 20 % من إجمالي الطاقة المولدة في النظام الكهربائي الأردني على شبكتي النقل والتوزيع.

وأوضحت الشركة أن الاستطاعات الإجمالية موزعة على طاقة شمسية منها قرابة 812 ميغاواط من مشاريع عروض مباشرة و 15 ميغاواط من مشاريع صافي قياس و73 من مشاريع طاقة عبور، إضاقة إلى 518 ميغاواط تقريبا من مشاريع طاقة الرياح.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه الحمل الأقصى للنظام الكهربائي للعام 2020 نحو 3630 ميغاواط ، خلال شهر شباط، مقارنة مع 3380 ميغاواط للعام 2019 خلال شهر كانون ثاني(يناير)، وبنسبة نمو بلغت 7.4 %، فيما بلغ معدل النمو السنوي للفترة 2021-2020 نحو3.1 %.

وبلغت نسبة مساهمة وحدات التوليد الشمسية في الحمل الكهربائي العام الماضي نحو 0.03 % ومحطات الرياح 1.98 %.

وذكرت الشركة أن جائحة “كورونا” أثرت على عمل الشركة ، حيث أشارت إلى ثبات الطلب على الطاقة الكهربائية عند نفس المستوى للعام 2019، في حين كان من المتوقع نموه بنسبة 2.5 % في موازنة الشركة للعام 2020.

وبالعودة إلى المشاريع الجديدة المربوطة العام الماضي، قالت الشركة إن هذه المشاريع هي مشاريع طاقة الرياح ( ماس باستطاعة 100 ميغا واط والشوبك باستطاعة 45 ميغاواط), ومشاريع الطاقة الشمسية (مصدر باستطاعة 200 ميغاواط والأزرق باستطاعة 11 ميغاواط حيث تم خلال العام 2020 إضافة 5 م.و), مشاريع العبور/ طاقة شمسية ( KFW باستطاعة 40 ميغاواط، والهزاع باستطاعة 16 ميغاواط).

أما مشاريع محطات التحويل التي تم تنفيذها فهي مشروع إحلال محطة تحويل المطار 132 كيلو فولت المرحلة الثانية، مشروع محطة تحويل مصدر 132 كيلو فولت/محطة مفاتيح ، مشروع توسعة محطة تحويل السلط 132/33 كيلو فولت، مشروع توسعة محطة تحويل المطار 132 كيلو فولت/الممر الأخضر، مشروع محطة تحويل عابور(زنل) 132 كيلو فولت/محطة مفاتيح، مشروع محطة تحويل دايهان (كوزبو) 132 كيلو فولت / محطة مفاتيح، مشروع توسعة محطة تحويل القطرانة 132 كيلو فولت / الممر الأخضر، مشروع رفع قدرة محولات محطة تحويل القطرانة.