دير علا وشباب نزال ورباع السرحان وغور الصافي إلى الدرجة الثانية

عمان – الغد – صعدت أندية دير علا وشباب نزال ورباع السرحان وغور الصافي إلى مصاف الدرجة الثانية، لموسم 2022.

وجاء صعود دير علا إلى الدرجة الثانية، بعد فوزه على الشيخ حسين 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن الدور النهائي من “الثالثة”، فيما عبر شباب نزال دير أبي سعيد بالركلات الترجيحية 4-2 بعد تعادله بمجموع المباراتين 2-2، وتفوق غور الصافي على غزة هاشم 6-1، ورباع السرحان على مرج الحمام 8-4.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قرر العام الماضي إيقاف دوري الدرجة الثالثة قبل بداية دور الـ16، كإجراء احترازي في ظل جائحة كورونا حفاظا على السلامة العامة، لتستأنف البطولة هذا العام وتفرز تأهل الفرق الأربعة للدرجة الثانية 2020.