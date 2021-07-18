ضبط 1531 اعتداء على قناة الملك عبد الله الشهر الماضي

عمان-الغد- ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، 1531 اعتداء ومخالفة، خلال حملات تفتيشية على طول مسار قناة الملك عبدالله بالأغوار، خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الاعتداءات جاءت باستخدام مضخات لسحب المياه من القناة، لري وحدات زراعية، وقطع أراضي خارج مناطق المشروع الزراعي، واعتداءات على مآخذ الري، الأمر الذي أدى لسحب كميات كبيرة من المياه تصل لنحو 1,750 مليون متر مكعب، بطرق غير مشروعه قانونيا. وبينت الوزارة أنها نفذت حملات لإزالة الاعتداءات على مياه القناة، والتي تعتبر واحدا من المصادر الرئيسية لغايات الشرب والري في المملكة، كما ضبطت وصادرت 67 مضخة كبيرة، وأزالت 11 مأخذا، و30 خرطوما لسحب المياه. وأكدت الوزارة أنها أزالت الاعتداءات كافة، وأحالت المتورطين للقضاء، مشددة على أن خطتها تسير وفق البرنامج المعد، في مناطق المملكة كافة لتحقيق نتائج إيجابية ومستمرة، وأن تعاون المواطنين الدائم مع الحملات ساهم بإنجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة، وتوفير مئات الالاف من الأمتار المكعبة يوميا.