قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2022

قائمة منتخب إنجلترا الرسمية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا القائمة الرسمية للمشاركة في مونديال قطر والتي شهدت غياب العديد من اللاعبين.

واستبعد ساوثجيت الظهير الأيمن لفريق تشيلسي رييس جيمس بسبب الإصابة فيما تواجد كايل والكر الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

كما قرر ساوثجيت استدعاء كالفين فيليبس لاعب وسط السيتي بعد تعافيه هو الآخر من الإصابة، فيما كانت المفاجأة تواجد ماديسون لاعب وسط فريق ليستر سيتي بالإضالة إلى كالوم ويسلون مهاجم نيوكاسل.

قائمة منتخب إنجلترا الرسمية المشاركة في كأس العالم 2022

