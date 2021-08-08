متى يجب أن ينام الأطفال؟ وكم ساعة يحتاجون حسب أعمارهم؟

لندن- كشف جدول جديد نُشر مؤخراً أنه على الأطفال النوم في وقت معين، ويتوقف كل ذلك على وقت استيقاظهم.

ويغطي الرسم البياني الأعمار من 5 إلى 12 عاماً، حيث إن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات يجب أن يذهبوا للنوم بين الساعة 6:45 و8:15 مساءً، اعتماداً على وقت الاستيقاظ، وفقاً لصحيفة «الصن».

وفي الوقت نفسه، يجب أن ينام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً في أي وقت بين الساعة 8:15 إلى 9:45 مساءً.

وإذا استيقظ طفلك البالغ من العمر خمس سنوات في الساعة 6:30 صباحاً، فسيكون جاهزاً للنوم في الساعة 7:15 مساءً.

ولكن إذا استيقظ الأطفال متأخرين قليلاً عن الساعة السابعة صباحاً، فسيكونون مستعدين للنوم في الساعة 7:30 مساءً.

وفي حين أن الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يستيقظ في الساعة 6:45 صباحاً سيكون جاهزاً للنوم في الساعة 8:15 مساءً، فإن الطفل نفسه الذي يستيقظ لاحقاً، في الساعة 7:30 صباحاً، لن يكون جاهزاً للنوم حتى الساعة 9 مساءً.

وحدد موقع مخصص للنوم مقدار الوقت الموصى به لكل فئة عمرية، من الأطفال إلى المراهقين، على الشكل التالي:

*حديثو الولادة (حتى ثلاثة أشهر): من 14 إلى 17 ساعة نوم

*الرضع (من 4 إلى 11 شهراً): من 12 إلى 15 ساعة

*الأطفال الصغار (من سنة إلى سنتين): من 11 إلى 14 ساعة

*مرحلة ما قبل المدرسة (من ثلاث إلى خمس سنوات): من 10 إلى 13 ساعة

*سن المدرسة (من 6 إلى 13): من 9 إلى 11 ساعة

*المراهقون (14 إلى 17): من 8 إلى 10 ساعات.

واقترحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أيضاً ساعات تقريبية للنوم يحتاجها الأطفال، على النحو الموصى به من قبل عيادة النوم المخصصة للأطفال «ميلبوند». ويقترح الخبراء الحصول على قيلولة نهارية من 0 – 45 دقيقة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مع استبعاد ذلك لأي طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام.

ويجب أن يحصل الطفل البالغ من العمر أربع سنوات على 11 ساعة و30 دقيقة من النوم، وينخفض ذلك تدريجياً إلى تسع ساعات للمراهق البالغ من العمر 16 عاماً.-(وكالات)