“مرحاض ذكي” يكشف عن علامات الإنذار المبكر لـ10 أمراض خطيرة بينها السرطان

عمان-الغد- صمم العلماء مرحاضا ذكيا يمكنه اكتشاف علامات الأمراض المختلفة في البراز والبول.ويتم دمج أداة مع وعاء المرحاض الخزفي العادي، وتستخدم الكاميرات وشرائط الاختبار وأجهزة الاستشعار لتحديد العلامات التحذيرية لما يصل إلى عشرة أمراض بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب.

A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excretahttps://t.co/SSVGQFx4TW pic.twitter.com/juh1XKBYbR

— Nature Biomedical Engineering (@natBME) April 6, 2020