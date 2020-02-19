مستشفى رويال يحصل على شهادات الأيزو الدولية

تسلم الدكتور محمد القزعة رئيس هيئة المديرين ومدير المستشفى عدد من شهادات الأيزو الدولية لبناء نظام الجودة وفقاً للمواصفة العالمية (9001:2015) والسلامة والصحـة المهنيـة وفقـاً للمواصفـة الدولية أيزو (45001:2018) وسلامة الغـذاء وفقـاً للمواصفة الدوليـة (HACCAP) من هيئـة المصادقـة العالميـة (الولايات المتحدة الأمريكية).

سلمها له الدكتور اطراد المجالي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لخدمات الأيزو (المكتب الاقليمي لهيئة المصادقة الامريكية).

ونظراً لهذا الإنجاز الاستثنائي الذي يدل على حرص المستشفى الشديد إدارة وكوادر للإمتثال للمعايير العالمية والدولية ومواكبة تحديثاتها فقد تسلم الدكتور القزعة شهادة (عضوية مجلس الاستدامة الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية) كأول جهة طبية تحصل على مثل هذه الشهادة والعضوية في المملكة الأردنية الهاشمية ووصف الدكتور كرم ملكاوي المدير التنفيذي والفني في الشركة الدولية لخدمات الأيزو هذا الإنجاز لمستشفى رويال المتميز كون هذا الصرح الطبي يعد من الرواد في مجالات جودة الخدمات المقدمة والتي تضاهي كبرى المستشفيات في العالم ويعد خطوة أولى في رحلة التميز التي تنتهجها المستشفى.