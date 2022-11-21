ميريام فارس عن أغنية المونديال: أختي كتبت الكلمات وأنا توليت تلحينها

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كواليس التحضير للأغنية الرسمية لكأس العالم 2022، مؤكدة أنها تولت تلحين المقطع الخاص بها باللغة العربية، كما ساهمت في تأليف كلمات الأغنية مع شقيقتها، وأشارت إلى أنها حاولت توحيد العالم العربي بفنها.

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وأكدت ميريام فارس أن التحضير لهذا المشروع بدأ منذ 5 سنوات “ونفذنا أغنيتين ولكنى كنت مقتنعة بأغنية توكو تاكا وعملت اللحن العربي وعملت على توزيعه، كما كتبت أختها الكلمات، لكن ميريام أضافت: وكان عندي كام كلمة كنت حابة أدخَّلهم في الأغنية ومنهم: السلام عليكم”.

وتابعت: “كنت حابة أقول للناس إن السلام بنقوله وين ما بنروح كفنانين، ويلا سوا وأقول للعالم يلا نتجمع وييجوا عندنا في الشرق العربي وييجوا على قطر ونتحد كلنا في كأس العالم”.

وأضافت ميريام فارس في بيان، صادر عن إدارة أعمالها “ما أجمل الشبه بين كرة القدم والموسيقى، كلاهما تعبير يوحد الناس بغض النظر عن لغتهم وبلادهم”.

وتابعت: “رسالتي، منذ اليوم الأول، هي أن أوحد بفني العالم العربي وأن أعرف العالم إليه، وأغوص في فنون وآلات الثقافات والحضارات القديمة وأقدمها بإطار معاصر يخاطب جيل اليوم”.

وقالت: “هذا العرض الفني الاستثنائي يتضمن 50 راقصاً و50 عازفاً و30 فنياً، مع أحدث التقنيات وأجمل الآلات الموسيقية التي ولدت هنا في ثنايا الشرق، أهديه إلى المنطقة العربية التي يستضاف فيها كأس العالم للمرة الأولى.. هيا نفتح عيوننا ونحلم”.