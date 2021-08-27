الحمل

منذ 41 دقيقة

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إنك في تطور مستمر يا مولود الحمل، فاليوم يكسبك الكثير من النقاط وخاصة على الصعيد العائلي، لكن احذر في فترة الظهيرة من مشاكل شخصية لن تجد لها حلاً لكثرة انشغالك بأمورك العملية، المساء سيكون هادئاً نوعاً ما، لكن هناك تطوراً على الأمور العاطفية لبراعتك في التعبير عن عواطفك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:8 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

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