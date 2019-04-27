الحمل

منذ 5 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الهدوء ما يزال مسيطرا على أوضاعك يا مولود الحمل، وبقوة مما يجعل الملل يتسرب قليلا إلى نفسيتك في فترة الصباح، تتسارع الأحداث تدريجيا في فترة الظهيرة مما يجعلك في حيرة من أمرك، وعصبيا بعض الشيء. في فترة المساء تركز كثيرا على أمورك الشخصية والعائلية، فهناك موضوع عليك حله قبل يوم غد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

مقالات ذات صلة

احفظ لسانك يا مولود الحمل، ولا داعي للتلفظ بكلام ستندم عليه فيما بعد، يوم هادئ بشكل عام، ولا يوجد به أي حدث مهم، لذلك قد تشعر بالملل وخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها، الأمور العائلية مهمة في فترة المساء، وهنالك موضوع مهم يطرح سيشغلك طوال الليل. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ يوم واحد

التخطيط هو أمر تقوم به دائماً يا عزيزي الحمل قبل القيام بأي عمل، لكنك اليوم تقوم بالقفز عن هذه الخطوة، فليس لديك الوقت لفعل ذلك أو أن انفعالاتك ما تزال تسيطر على ردات فعلك. الحظ قد يقف الى جانبك في فترة المساء كي ينقذك من خطأ فادح فعلته، وخاصة مواليد 14 الى 19 نيسان. نسب النجاح من 10: العمل 7 العاطفة : 8 الصحة : 7

منذ يومين

لا تكن هكذا يا صديقي الحمل، يتحاشاك الآخرين، فلديك شخصية لا تطاق، فأنت صارم جدا ومزاجي أكثر من يوم أمس. لديك أيضا مشاكل كثيرة في العمل، وبالأخص في فترة الظهيرة وما بعدها. احذر من الإشاعات فقد تطالك في فترة ما بعد الظهر، لتجعلك مزاجيا وعصبيا أكثر. المساء جيد للخروج مع الأصدقاء والترفيه قليلا عن نفسك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ 3 أيام

اهمالك هو السبب مما سيحصل لك هذا اليوم، فأنت ستواجه أخطاءك التي فعلتها بالسابق مما يشعرك بضيق، وببعض المشاكل، وبالأخص في فترة الظهيرة، كثير من مواليد الحمل قد يأخذون راحة في فترة ما بعد الظهر لأمر طارئ قد يحدث معهم، المساء جيد للخروج مع الأصدقاء، وليس مع الحبيب، لأن تصرفاتك لن تعجبه بتاتا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 7 من 10

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock