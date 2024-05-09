الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرشق: "إسرائيل" تستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح واحتلال المعبر

الرشق: موافقة حماس أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق

عزت الرشق
عزت الرشق
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، مساء الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي غير جاد بالتوصل لاتفاق، مشددا على أنه يستخدم المفاوضات غطاء لاجتياح رفح واحتلال المعبر.اضافة اعلان

وأضاف الرشق في تصريح صحفي، أن "نتنياهو يحاول اختلاق ذرائع للتهرب من المفاوضات، ويُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء"، مشيرا إلى أن "موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق".

وتابع قائلا: "حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم".

وكان مصدر في حركة حماس قال في وقت سابق لـ"عربي21"، إن جولة المفاوضات في القاهرة استؤنفت صباح الأربعاء، بمشاركة الوفود الحاضرة.

ولفت إلى أن هذه الجولة ستكون حاسمة وكاشفة، وربما تمتد إلى الخميس، وأنها ستكشف وتعري رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام شعبه والعالم، مؤكدا أن نتنياهو يراوغ ويريد قتل الأسرى الإسرائيليين، ولا يسعى لإعادتهم أحياء.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية تصر على مطالبها المحقة، ولن تتنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت القاهرة عن "استكمال مفاوضات الهدنة في قطاع غزة بين كافة الأطراف" بالقاهرة، الأربعاء، بحسب وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه، غداة قبول حركة حماس بمقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار بغزة، قابلته "إسرائيل" بالرفض، قبل أن ترسل وفدها الثلاثاء إلى محادثات بالقاهرة.

على جانب آخر، قال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن دولة الاحتلال لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن الهدنة.

وتابع بأنه رغم ذلك، فإن إسرائيل ستبقي على وفد مفاوضها متوسطي المستوى في القاهرة حاليا.
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