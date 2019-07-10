الجوزاء

منذ ساعتين

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تبدو بأحلى طلة وتنتقي ملابسك بدقة وعناية، فلديك الكثير من البرامج والمقابلات المهمة، فاستغل هذا اليوم، وبالأخص في فترة الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر قد تضغط عليك الأعمال مما يجعلك تغادر مكتبك بوقت متأخر. في المساء الأجواء جيدة للخروج أو لتلبية دعوة اجتماعية، وخاصة مواليد 1 الى 9 حزيران.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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تقدر أن تصنف هذا اليوم بالممتاز، فهو يدعمك في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، فما زالت لك شعبية خاصة وروح مرحة، كما أن الحظ ما يزال معك في فترة الصباح. تشتد عندك الناحية العاطفية في فترة ما بعد الظهر والوقت مناسب لسد الفجوة مع الحبيب، ودعم العلاقة وبالأخص في فترة المساء. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9 من 10

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