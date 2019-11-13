الجوزاء

منذ ساعتين

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وضعك مختلف عن الأمس وتشعر بتغير كبير الى الأحسن، ومزاجك في وضع أحسن من ذي قبل، تبدأ الأمور العملية بأخذ المنحنى الجيد منذ الظهيرة، وتسيطر على الأوضاع التي حولك جيداً، يوم جيد لتوقيع العقود والذهاب لمقابلة عمل، المساء جيد لجلسة هادئة مع العائلة، لأنك منذ فترة لم تجلس معهم، لكن طاقتك الزائدة قد تجعلك تخرج للاستمتاع بوقتك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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عليك بتمرير الساعات الأولى منذ الصباح، وتهدئة أعصابك، لأن كل ما تريده سيحدث. لكن عليك بانتظار فترة الظهيرة حينها تتغير جميع الموازين لصالحك، وتكون أكثر قوة وحكمة. لكن لا تحاول فرض القوانين والأحكام على من تحب في المساء، فلن يعجبك رده بالمرة. نسب النجاح لهذا اليومالعمل :8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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