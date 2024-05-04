السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان هام من وزارة الخارجية للأردنيين المقيمين في السعودية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

  تعلن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن فريقاً قنصلياً من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض سيتواجد في مدينة الخُبَر لتقديم الخدمات القنصلية خلال الفترة ما بين ٨-٩/ ٥/ ٢٠٢٤.

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وسيتواجد فريق العمل القنصلي في قاعة الدمام في فندق "هيلتون جاردن إن" / الخُبَر ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصراً، خلال اليومين أعلاه. 

وستشمل الخدمات القنصلية التي سيتم تقديمها خلال زيارة فريق العمل القنصلي: معاملات صرف وتجديد جوازات السفر، والوكالات العامة والخاصة، وتصديق الوثائق ومعاملات دفاتر العائلة وتسجيل الوقائع الحيوية، وغيرها من الخدمات القنصلية.

وللتسهيل على الجالية الأردنية الكريمة، ولمعرفة الإجراءات والوثائق المطلوبة لكل خدمة، وللاستفادة
القصوى من تواجد فريق العمل القنصلي في المنطقة الشرقية، يرجى الإطلاع على بطاقات الخدمات القنصلية والنماذج المنشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة: أو على حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة على منصة إكس أو فيسبوك أو انستجرام.
 

لإنجاز أكبر عدد من جوازات السفر، يرجى لمن يحمل بطاقة أحوال مدنية ذكية المبادرة لتقديم طلبات تجديد الجوازات عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأحوال المدنية والجوازات https://eservices.cspd.gov.jo
في أقرب فرصة ممكنة للحصول على الموافقة إلكترونياً، وليتسنى للفريق إنجاز معاملة صرف الجواز الجديد بذات اليوم.

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