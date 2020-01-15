الحوت

منذ 24 دقيقة

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لقد انزاح عن كاهلك متاعب كثيرة وأمور عانيتها في الأيام السابقة لكن ضغوطات العمل ما تزال قائمة وبقوة فالضغوطات لن تحل عنك قبل ساعة متأخرة من هذا اليوم فلا تفكر بالعودة مبكرا إلى البيت؛ لكنك تحوز على ارضاء رؤسائك بالعمل، الهدوء في المساء وجلوسك في البيت قد يجلبان لك بعض الكآبة والملل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

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اصبر يا عزيزي الحوت، فالأوقات الصعبة ما تزال مستمرة، ففي الصباح ستشعر بقليل من التعب وألم في مختلف أنحاء جسمك، كما أن ضغوطات الحياة لن ترحمك في فترة الظهيرة، المساء سيخفف عنك الكثير وتصبح السماء صافية، لكن عليك بأخذ راحة والتزام البيت، مواليد 14 الى 20 آذار هم الأكثر توترا. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 6 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 6من 10

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