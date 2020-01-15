لقد انزاح عن كاهلك متاعب كثيرة وأمور عانيتها في الأيام السابقة لكن ضغوطات العمل ما تزال قائمة وبقوة فالضغوطات لن تحل عنك قبل ساعة متأخرة من هذا اليوم فلا تفكر بالعودة مبكرا إلى البيت؛ لكنك تحوز على ارضاء رؤسائك بالعمل، الهدوء في المساء وجلوسك في البيت قد يجلبان لك بعض الكآبة والملل.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10