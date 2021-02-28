نحن نعرفك بأنك لست مزاجيا، لكن اليوم أنت كذلك، لا تستطيع أن تأخذ ولو قرارا واحدا ولو كان بسيطا بل تطلب وقتا اضافيا أو تدر ظهرك له، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف في المساء، لكن عليك أن تأخذ حذرك على ظهرك ومعدتك اللذين قد يؤلمانك، وخاصة مولود 1 الى 6 تموز.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10