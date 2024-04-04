السقاف: 6 فرص استثمارية جديدة في عجلون بحجم استثمار 61 مليون دولار

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عجلون- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية بحجم استثمار كلي متوقع 61 مليون دولار.جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزيرة، إلى منطقة الصوان التنموية في محافظة عجلون، يرافقها محافظ عجلون قبلان الشريف، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، للوقوف على آخر مستجدات مشروع التلفريك.وأكدت السقاف أن الوزارة ستعمل على ترويج هذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم تجاهها، مشيرة إلى أن عجلون تمتاز بميزة نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين خاصة في القطاع السياحي والغذائي.وبينت أن هذه الزيارة تأتي في إطار جولات ميدانية للوزارة إلى المناطق والمشاريع الاستثمارية والتنموية في جميع محافظات المملكة، حيث أن مشروع التلفريك يعد نواة للتطوير السياحي في محافظة عجلون، ويسهم بتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي.وأضافت أن الفرص الاستثمارية شملت مشروع إقامة القرية السياحية، وإعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومنتزه عجلون الوطني، ومنتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية طهي.ولفتت السقاف إلى أنه جرى وضع خطة متكاملة لترويج منطقة الصوان التنموية وبالتعاون مع بلدية ومديرية سياحة عجلون، للنهوض بمشروع التلفريك من خلال إثراء تجربة الزائر ليصبح مشروعا ترفيهيا متكاملا، إضافة إلى جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف الأنشطة السياحية والخدمية والهادفة لتشغيل الأيدي العاملة والمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة.من جهته، قال المهندس العجلوني، إن مشروع التلفريك وفر قرابة 120 فرصة عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي، إضافة إلى استقطابه ما يزيد على 300 ألف زائر منذ افتتاحه.-(بترا:علي فريحات)