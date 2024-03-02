أكسيوس: الجمهوريون يعارضون عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عارض الجمهوريون قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى غزة ولكن رفاق بايدن في الحزب الديمقراطي أعلنوا موافقتهم على القرار.

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وقال بايدن يوم الجمعة إن عمليات الإنزال الجوي ستبدأ “في الأيام المقبلة” بينما يضغط أيضًا على إسرائيل لتسهيل تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.



وأضاف بايدن أن “المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق”، كما أنه يمهد الطريق لممر بحري محتمل للسماح بنقل المزيد من المساعدات.



جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة وخارجها لكبح جماح الحرب الإسرائيلية، حسبما أفاد باراك رافيد ولورين ويتني جوتبراث من موقع أكسيوس.



كما جاء ذلك في أعقاب مجزرة استشهد فيها أكثر من 100 مدني فلسطيني بالقرب من قافلة مساعدات في شمال غزة يوم الخميس.



وقال النائب جاريد موسكوفيتش (ديمقراطي من فلوريدا) لموقع أكسيوس في بيان: “أنا أؤيد هذه الخطوة من قبل الرئيس”.



وقال: “علينا أن نستكشف كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة”.



وقال النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من ولاية نيويورك): “أنا أؤيد بشكل كامل أي وجميع المحاولات لتوصيل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للفلسطينيين المنكوبيين”.



وقالت النائبة كاثي مانينغ (الديمقراطية عن الحزب الديمقراطي): “أنا أؤيد قرار الرئيس بايدن بإسقاط المساعدات جواً على غزة”.



ومن الجانب الجمهوري، قال النائب تيم بورشيت ( ولاية تينيسي) “إذا وصلت المساعدات إلى الأطفال فهذا أمر رائع، لكن المشكلة التي واجهناها في الماضي هي وصول المساعدات إلى العدو”.



وأشار آخرون إلى الحرب الإسرائيلية، وقال النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا دون بيكون: “لم نرسل مساعدات إلى ألمانيا واليابان في عام 1944. دعوا إسرائيل تنهي قتالها مع حماس ثم أرسلوا المساعدات. إن إرسال المساعدات الآن يساعد حماس”.

وافترض النائب جيم بانكس (جمهوري من ولاية إنديانا) أن بايدن “يبني سياسته الخارجية على انتخابات ميشيغان التي سيخسرها”.



وقد صوت أكثر من 100 ألف شخص “غير ملتزمين” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان يوم الثلاثاء احتجاجا على دعم بايدن لإسرائيل، مما أثار مخاوف العديد من الديمقراطيين بشأن فرصهم في الانتخابات العامة في الولاية المتأرجحة الرئيسية.



وقال بانكس: “حلفاؤنا يستحقون الأفضل”.



وقال النائب جوش جوتهايمر (ديمقراطي من ولاية نيوجرسي)، الذي وصفه النائب رينه كارسون بأنه “رجل عصابات وخسيس وجبان وفاسق” إنه يدعم عمليات الإنزال الجوي، لكنه قال أيضًا إن الكونغرس “يجب أن يتحرك” لتحرير الرهائن في غزة و”سحق حماس”.-(وكالات)