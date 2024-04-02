الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد أكثر من 6 آلاف طالب في غزة منذ 7 أكتوبر

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 6050 طالبا، وإصابة 10 آلاف و219 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994 طالبا، والذين أصيبوا إلى 9890، في حين استُشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105".

وأشارت الوزارة إلى أن "266 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، في حين أصيب ستة بجروح في الضفة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة".

ولفتت إلى أن "286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت التربية أن "620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة". (بترا)
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