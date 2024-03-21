الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

37 أمّا تستشهد يوميا في غزة

طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة
طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة
تستشهد 37 أمّا يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ167، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس.
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يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل به العالم بعيد الأم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، و74188 إصابة أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (بترا)
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