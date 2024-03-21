37 أمّا تستشهد يوميا في غزة

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يأتي ذلك في الوقت الذي يحتفل به العالم بعيد الأم.وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، و74188 إصابة أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. (بترا)