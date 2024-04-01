الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حكومة غزة": الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال

جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبي وقتل واعتقل أكثر من 700 مدني.

وأضاف أن الاحتلال قتل أكثر من 400 بمجمع الشفاء ومحيطه وحاول إخفاء الجريمة بتغطيتهم بالرمال.اضافة اعلان
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