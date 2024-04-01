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الإثنين 01 نيسان 2024
5:44 م
"حكومة غزة": الاحتلال قتل 400 فلسطيني بمجمع الشفاء وحاول إخفاء الجريمة بالرمال
جانب من الدمار في مجمع الشفاء ومحيطه (أ.ف.ب)
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبي وقتل واعتقل أكثر من 700 مدني.
وأضاف أن الاحتلال قتل أكثر من 400 بمجمع الشفاء ومحيطه وحاول إخفاء الجريمة بتغطيتهم بالرمال.
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فلسطين
الاحتلال
غزة
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