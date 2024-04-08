استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الفلسطينية حاولت طعن جنود عند الحاجز، "وجرى تحييدها بإطلاق النار عليها" وفق تعبير جيش الاحتلال، بدون ذكر تفاصيل عن وضعها الصحي وما إذا كانت على قيد الحياة.