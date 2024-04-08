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الإثنين 08 نيسان 2024
11:11 ص
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود
أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق عليها جنود الاحتلال النار بذريعة محاولة تنفيذ محاولة طعن عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية.
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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الفلسطينية حاولت طعن جنود عند الحاجز، "وجرى تحييدها بإطلاق النار عليها" وفق تعبير جيش الاحتلال، بدون ذكر تفاصيل عن وضعها الصحي وما إذا كانت على قيد الحياة.
الاحتلال
استشهاد
اطلاق نار
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