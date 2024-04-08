الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي
استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولتها طعن جنود
أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق عليها جنود الاحتلال النار بذريعة محاولة تنفيذ محاولة طعن عند حاجز تياسير في الأغوار الشمالية.اضافة اعلان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الفلسطينية حاولت طعن جنود عند الحاجز، "وجرى تحييدها بإطلاق النار عليها" وفق تعبير جيش الاحتلال، بدون ذكر تفاصيل عن وضعها الصحي وما إذا كانت على قيد الحياة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

27 آذار 2024
الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 7755 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

24 آذار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 7740 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

23 آذار 2024
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس

حماس: الاحتلال فقد الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري

18 آذار 2024
اقرأ أيضا
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمدينتي خانيونس ورفح

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمدينتي خانيونس ورفح

07 نيسان 2024
هل يمثل إضراب المعارضين السياسيين عن الطعام ضغطا على الرئيس قيس سعيّد؟

الرئيس التونسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

06 نيسان 2024
جثامين شهداء في غزة

في اليوم الـ183.. ارتفاع متواصل لحصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة

06 نيسان 2024
01067698371362403013702124826834

ثغرة أمنية تكشف اسم قائد وحدة الاستخبارات 8200 الإسرائيلية

05 نيسان 2024
نيويورك

هزة أرضية تضرب مدينة نيويورك

05 نيسان 2024
بن مناحيم: شنّ نصر الله حرب استنزاف ضد إسرائيل على الحدود الشمالية

نصرالله: هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية لها ما بعدها

05 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بداية تسخين لماراثون العبدلي

جهاد المنسي |اليوم

الأمم المتحدة من جديد

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

سميح المعايطة |اليوم

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ13 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 