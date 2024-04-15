الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة ويعتقل فلسطينيين

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة واعتقل فلسطينيين، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

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وقال شهود عيان للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدات بمحافظة طولكرم (شمال) واعتقلت 9 مواطنين على الأقل، إلى جانب اقتحام بلدات برقا وكفر نعمة والمزرعة الشرقية بمحافظة رام الله (وسط) وداهمت منازل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين وفتشت منازل.


كما اقتحمت بلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل (شمال) وداهمت منازل فلسطينية، بحسب مصادر محلية للأناضول.


وتتزامن تلك الاقتحامات مع تصعيد المستوطنين الإسرائيليين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين في بلدات بالضفة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والسيارات، منذ الجمعة.


وبالتوازي مع حربه المدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، يصعد الجيش من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مقتل 464 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800، بالإضافة إلى اعتقال 8 آلاف و215، حسب مصادر فلسطينية.


ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".-(الأناضول)

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