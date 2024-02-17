الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة

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وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 28 ألفا و858 شهيدا، و68 ألفا و677 مصابا.