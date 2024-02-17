السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة

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شهداء غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 28 ألفا و858 شهيدا، و68 ألفا و677 مصابا.اضافة اعلان
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