السبت 17 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
السبت 17 شباط 2024
1:39 م
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة
شهداء غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 28 ألفا و858 شهيدا، و68 ألفا و677 مصابا.
اضافة اعلان
فلسطين
الاحتلال
غزة
Copy
ذات صلة
مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة "يستحقون العقاب الجماعي"
منذ8 ساعة
الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له
16 شباط 2024
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي
16 شباط 2024
الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك في خان يونس
23 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
بوريل: أي عمل عسكري برفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل
منذ2 ساعة
هنية: لن نرضى إلا برفع الحصار وإعادة الإعمار
منذ3 ساعة
رغم رفض القاهرة.. كاتس يقول إنه سينسق مع مصر بشأن اجتياح رفح
منذ5 ساعة
10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة
منذ6 ساعة
"نيويورك تايمز": "إسرائيل" نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران
منذ7 ساعة
العدالة في الميزان.. هل تلتزم "إسرائيل" بقرارات المحكمة الدولية؟
منذ7 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
أبو السعود يحرز ذهبية بطولة العالم للجمباز
رياضة محلية
|
منذ 17 دقيقة
الملك يؤكد للمستشار الألماني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة
أخبار محلية
|
منذ 22 دقيقة
الملك يجدد رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
الميثاق يشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
الأردني سامر طه معلقا على نهائي بطولة قطر الدولية لكرة السلة
كرة السلة
|
منذ2 ساعة
الملك: ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم وكالة "الأونروا".
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
مفاوضات التهدئة والهدنة في غزة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
ترجمات
|
منذ20 ساعة
تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية
ترجمات
|
منذ20 ساعة
تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب
ترجمات
|
14 شباط 2024
التكيف مع عالم متعدد الأقطاب
ترجمات
|
14 شباط 2024
الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية
ترجمات
|
13 شباط 2024
هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟
ترجمات
|
13 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
جولة جلالة الملك الخارجية
الوقت
15 شباط 2024
رفح
14 شباط 2024
معنى الابتسامة
13 شباط 2024
صراف آلي
11 شباط 2024
ثاني أبطال كأس آسيا
10 شباط 2024