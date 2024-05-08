الأربعاء 08 أيار 2024
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صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق دورة جديدة من "التعلم من خلال السفر"

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مشروع التعلم من خلال السفر

أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دورة جديدة من مشروع التعلم من خلال السفر الذي يوفر الدعم لمشاركة الشباب بالفعاليات والندوات الدولية من خلال تغطية تكاليف تذاكر السفر والتأشيرة (جزئياً أو كلياً).

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ويهدف المشروع الى تسهيل مشاركة الشباب المتميزين في الانشطة اللامنهجية الشبابية الهادفة في مختلف دول العالم وخوض التجارب المتنوعة، بالإضافة الى توفير فرص التفاعل والتواصل واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة وتفعيل طاقات الشباب لخدمة مجتمعاتهم المحلية وتمكينهم من الاستفادة من الفرص النوعية.


ويستهدف المشروع ضمن شروط ومعايير محددة ، الشباب الموهوبين والمبدعين ممن تتراوح بين 16 الى 40 عاماً، من خلال دعم  مشاركتهم في الانشطة والفعاليات الثقافية والفنية وريادة الاعمال وقطاعات تكنولوجيا المعلومات، البيئة، السياحة والتنمية البشرية، بالاضافة الى المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وتمثيل الاردن في البطولات الرياضية العربية والدولية، على أن يحصل المتقدم على دعوة رسمية أو قبول رسمي للمشاركة في هذه الفعاليات.


وسيتمكن الراغبين في الحصول على الدعم من تعبئة طلب التقدم من خلال الرابط (join.kafd.jo) وعلى مدار العام الحالي 2024، حيث سيغطي صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تكاليف التذاكر والتأشيرة كاملة او بصورة جزئية، وذلك بناءً على مجموع النقاط التي يحصل عليها المتقدم في تقييم اللجنة خلال المقابلة الشخصية.

يشار الى ان مشروع التعلم من خلال السفر الذي تم اطلاقه عام 2006 ، انطلاقاً من دور الصندوق بتعزيز روح المبادرة لدى الشباب الرياديين وبناء قدراتهم القيادية والابداعية وتشبيكهم مع المؤسسات الاقليمية والدولية، وفر خلال الدورات الماضية  (2410) فرصة تنوعت بين نشاطات تدريب عملي في عدة مجالات، وحضور مؤتمرات علمية وثقافية والمشاركة في مسابقات عالمية ومسابقات رياضية.

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