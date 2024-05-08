هوب غيڤرز تختتم المنتدى التنموي الأول لها مؤكدةً نموها المتسارع

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حفل الأختام والذي كان بحضور شرفي من قبل السيدة سمر الكلداني ، حيث عبرت في الكلمة التي القتها عن شعورها بالفخر والاعتزاز بشباب الوطن وأن تنظيم الأحداث المهمة تدل على أن الشباب اليوم باتوا قادرين على رفع مكانة الأردن مستقبلاً .٣٠ شاباً وشابه شاركوا في المنتدى الذي كان تحت رعاية رسمية من بنك الإتحاد وبمشاركة أكثر من ٧ مؤسسات وشركات محلية هدف الى صقل مهارات طلبة الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل حيث تمحور حول ٦ مجالات مختلفة وهي ( القيادة ، المهارات الحياتية المال والأعمال ، التطوير الذاتي ، الحياه مابعد الجامعة ، المناظرة والفكر ، والعمل الاجتماعي في المنظمات الغير ربحية ) ،هذا ويعتبر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والذي تأسس بمكرمة ملكية من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدلله ، هو الشريك الأستراتيجي لهوب غيڤرز حيث أكملوا سوياً عامان من الشراكة بحيث تذهب ارباح جميع أنشطة هوب غيڤرز الى صندوق الأمان لمستقبل الأيتام .