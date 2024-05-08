هوب غيڤرز تختتم المنتدى التنموي الأول لها مؤكدةً نموها المتسارع

حفل الأختام والذي كان بحضور شرفي من قبل السيدة سمر الكلداني ، حيث عبرت في الكلمة التي القتها عن شعورها بالفخر والاعتزاز بشباب الوطن وأن تنظيم الأحداث المهمة تدل على أن الشباب اليوم باتوا قادرين على رفع مكانة الأردن مستقبلاً .
٣٠ شاباً وشابه شاركوا في المنتدى الذي كان تحت رعاية رسمية من بنك الإتحاد وبمشاركة أكثر من ٧ مؤسسات وشركات محلية هدف الى صقل مهارات طلبة الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل حيث تمحور حول ٦ مجالات مختلفة وهي ( القيادة ، المهارات الحياتية المال والأعمال ، التطوير الذاتي ، الحياه مابعد الجامعة ، المناظرة والفكر ، والعمل الاجتماعي في المنظمات الغير ربحية ) ،
هذا ويعتبر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والذي تأسس بمكرمة ملكية من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدلله ، هو الشريك الأستراتيجي لهوب غيڤرز حيث أكملوا سوياً عامان من الشراكة بحيث تذهب ارباح جميع أنشطة هوب غيڤرز الى صندوق الأمان لمستقبل الأيتام .