الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هوب غيڤرز تختتم المنتدى التنموي الأول لها مؤكدةً نموها المتسارع

WhatsApp Image 2024-05-08 at 12.47.02 PM (1)
المنتدى التنموي الأول لطلبة الجامعات الأردنية
أختتم في عمان المنتدى التنموي الأول لطلبة الجامعات الأردنية والذي امتد لستة أيام تمحور حول العديد من المهارات المهنية الذي يجب أن يكتسبها الشباب لمواجة تحديات سوق العمل . اضافة اعلان

حفل الأختام والذي كان بحضور شرفي من قبل السيدة سمر الكلداني ، حيث عبرت في الكلمة التي القتها عن شعورها بالفخر والاعتزاز بشباب الوطن وأن تنظيم الأحداث المهمة تدل على أن الشباب اليوم باتوا قادرين على رفع مكانة الأردن مستقبلاً .

٣٠ شاباً وشابه شاركوا في المنتدى الذي كان تحت رعاية رسمية من بنك الإتحاد وبمشاركة أكثر من ٧ مؤسسات وشركات محلية هدف الى صقل مهارات طلبة الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل حيث تمحور حول ٦ مجالات مختلفة وهي ( القيادة ، المهارات الحياتية المال والأعمال ، التطوير الذاتي ، الحياه مابعد الجامعة ، المناظرة والفكر ، والعمل الاجتماعي في المنظمات الغير ربحية ) ،

هذا ويعتبر صندوق الأمان لمستقبل الأيتام والذي تأسس بمكرمة ملكية من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدلله ، هو الشريك الأستراتيجي لهوب غيڤرز حيث أكملوا سوياً عامان من الشراكة بحيث تذهب ارباح جميع أنشطة هوب غيڤرز الى صندوق الأمان لمستقبل الأيتام .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي

3223 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي

منذ 32 دقيقة
أحد محال بيع الذهب - (تعبيرية)

47 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ2 ساعة
afcm_mazen

بورصة عمان في المركز الأول عربياً في تحقيق عائد التوزيعات

منذ2 ساعة
الضمان تؤكد وضع خبراتها في خدمة الأشقاء الفلسطينيين

الضمان تخفف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة

منذ2 ساعة
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين

منذ2 ساعة
غرفة تجارة عمان

صادرات تجارة عمان ترتفع 8.9 % بالثلث الأول

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

هدنة مرتقبة وتفاؤل حذر

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

3 أسباب وراء هجوم ليلة الاثنين

ماهر أبو طير |اليوم

تحفيز الاستثمار وخلق بيئة جاذبة

موسى الساكت |اليوم

قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين

زيدون الحديد |اليوم

مأزق بايدن

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ17 ساعة
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات | منذ17 ساعة
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

ابني

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة
 
 